20:07 (мск), источник: Коммерсантъ
В июне приток средств россиян в банки составил 555 млрд рублей
Объем средств населения на депозитах в российских коммерческих банках в июне 2022 года увеличился на 555 млрд руб., что составило 1,7% от общего объема хранящихся в банках активов граждан, следует из аналитического материала Центробанка. Юридические лица, напротив, за июнь вывели с банковских счетов свыше 35 млрд руб. В регуляторе также сообщили о росте розничного кредитования на 0,4% относительно показателей апреля—мая.