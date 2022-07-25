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20:07 (мск), источник: Коммерсантъ

В июне приток средств россиян в банки составил 555 млрд рублей

Объем средств населения на депозитах в российских коммерческих банках в июне 2022 года увеличился на 555 млрд руб., что составило 1,7% от общего объема хранящихся в банках активов граждан, следует из аналитического материала Центробанка. Юридические лица, напротив, за июнь вывели с банковских счетов свыше 35 млрд руб. В регуляторе также сообщили о росте розничного кредитования на 0,4% относительно показателей апреля—мая.

Источник: Reuters

«Это (рост притока средств населения.— “Ъ”) свидетельствует о сохранении сберегательной модели на фоне низкого аппетита населения к риску, в том числе с учетом волатильности на фондовом и валютном рынках, а также частично объясняется ростом социальных выплат», — поясняется в бюллетене регулятора. Отток средств юридических лиц в материале ЦБ никак не комментируется.

ЦБ также зафиксировал прирост средств граждан на счетах эскроу. По сравнению с майскими показателями в июне объем активов на счетах для проведения безопасных сделок вырос на 1,2% (до 45 млрд руб.), что в регуляторе связывают с ростом ипотечных выдач.

В материале Банка России о ликвидности банковского сектора от 14 июля отмечалась тенденция к росту сбережений россиян. По мнению представителей регулятора, склонность населения к сбережению активов способствует сохранению притока средств в банки.

Андрей Сапожников

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