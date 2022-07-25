22:28 (мск), источник: ТАСС
Вице-канцлер ФРГ заявил, что РФ ведет «коварную игру», сокращая поставки газа
По словам Роберта Хабека, «Россия нарушает договоры и обвиняет других».
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БЕРЛИН, 25 июля. /ТАСС/. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что Россия ведет «коварную игру», объявляя о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом он заявил в понедельник агентству DPA.
По его словам, «Россия нарушает договоры и обвиняет других», при этом она «ведет коварную игру». Это, по его мнению, подпитывает неопределенность и приводит к росту цен. «Мы противостоим этому единством и целенаправленными действиями. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы пережить зиму», — резюмировал Хабек.
«От строительства инфраструктуры СПГ на сверхвысоких скоростях до заполнения газохранилищ и сокращения потребления — мы работаем над этим изо всех сил. Ясно одно: потребление газа должно снизиться, газохранилища должны быть заполнены», — заметил вице-канцлер Германии, уточнив, что федеральное правительство делает для этого все возможное.
В понедельник «Газпром» сообщил, что вынужден остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая» из-за конца срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, суточная производительность КС «Портовая» с 07:00 мск 27 июля упадет почти вдвое — до 33 млн куб. м в сутки с нынешних 67 млн куб. м. Президент РФ Владимир Путин предупреждал о таком развитии событий еще на прошлой неделе. Он обращал внимание на то, что в конце июля на ремонтные работы будет отправлена еще одна турбина.
Ранее «Газпром» уведомил о получении от Siemens документов по возврату турбины для «Северного потока» из Канады, однако они все, как отметил холдинг, еще не снимают ранее обозначенные риски и лишь вызывают дополнительные вопросы. В частности, по-прежнему остаются неясности по поводу санкций ЕС и Великобритании, «урегулирование которых является важным для поставки двигателя в Россию и осуществления срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС “Портовая”, отмечалось в сообщении.
С середины июня газопровод был задействован лишь на 40% (67 млн куб. м в сутки) от максимальной мощности из-за несвоевременного возврата газовой турбины Siemens после ремонта из-за санкций Канады против РФ. Канада 9 июля после многочисленных просьб ФРГ все-таки решила вернуть отремонтированную турбину Siemens. Еврокомиссия заявляла, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа.