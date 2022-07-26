Расходы на цифровизацию хотят добавить в тарифы на тепло и воду

Минстрой нашел источник финансирования для цифровизации отрасли теплоснабжения и водоснабжения.
Расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры», в том числе программ, сайтов и «технических средств», предлагается включать в тариф на тепло и воду.
Минстрой направил соответствующий проект постановления правительства в профильные ведомства, рассказали «Ъ» источники и подтвердили в Минстрое. В министерстве отметили, что инициатива позволит включать в инвестиционные программы компаний «IT-мероприятия, в том числе умные системы учета».
Увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд руб. до 2030 года. Речь идет об установке типовых систем управления снабжения ресурсами, включая интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий и т. д. Цифровые системы, надеются в Минстрое, снизят аварийность инфраструктуры и повысят срок ее службы.
Вместе с тем поправки Минстроя могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции, следует из проекта постановления.
Рост общего платежа ограничен предельным индексом. Согласно документу, индекс в отдельном муниципальном образовании можно будет установить выше регионального уровня. Впрочем, собеседники «Ъ» сомневаются, что инициатива будет одобрена: аналогичные поправки планировалось ввести для включения в сетевые тарифы цен на умные электросчетчики, но предложения так и не приняты.
В ФАС уже сказали «Ъ», что «не поддерживают изменения принципов предельных индексов платы граждан». Меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними, считают в службе. В ФАС также подчеркивают, что возможность учета затрат, в том числе и на цифровизацию, уже предусмотрена законодательством: для этого требуется обосновать ее необходимость.
В Минстрое заявили «Ъ», что поправки «не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства».
Повышение размера платы выше предельных индексов не допускается, говорят в Минстрое. В Минэнерго и Минэкономики не ответили.
В Совете производителей энергии поддерживают возможность учета в тарифе расходов на внедрение и эксплуатацию цифровой инфраструктуры. Сейчас возможность «включения таких расходов в тариф напрямую не предусмотрена», утверждают там. Регулирование тарифов не меняется и сохраняется ограничение роста тарифа индексом изменения размера платы граждан, говорят в ассоциации.
В «Т Плюс» сообщили «Ъ», что заинтересованы в инициативе Минстроя. «Наши расходы на программное обеспечение и информационную безопасность растут. Чтобы обеспечить качественную работу IT-инфраструктуры, от которой зависят многие процессы, необходимы источники. С внедрением цифровой инфраструктуры будет возрастать и качество услуг», — пояснили в компании. Там отмечают, что пока не проводили оценку увеличения тарифов в регионах с тарифным регулированием, при этом в регионах с ценообразованием по методу альтернативной котельной цены не изменятся. В «Интер РАО», «РусГидро» и в «Газпром энергохолдинге» комментариев не дали.
Во втором полугодии 2022 года в городах-миллионниках плата за ЖКУ составит 6−11 тыс. руб. на семью из трех человек в двухкомнатной квартире, говорит Алексей Фаддеев из ИПЕМ.
Тепло- и водоснабжение — основная статья в структуре платы за ЖКУ (51−67%). Среднегодовой прирост платы со второго полугодия 2016 года составляет 3−6%, отмечает он.
Аналитик подчеркивает, что в текущем году налицо дисбаланс между тарифами за ЖКУ и инфляцией, которая, очевидно, будет выше. В таких условиях можно сокращать издержки ресурсоснабжающих организаций (в первую очередь, инвестиционные) и расширить применение бюджетных субсидий для малообеспеченных граждан. Однако, считает Алексей Фаддеев, эти механизмы «имеют ограниченный потенциал применения, поэтому повышение тарифов сверх инфляции представляется ожидаемым».
Полина Смертина, Никита Королев