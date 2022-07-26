Цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2000

Стоимость газа поднялась выше отметки в $2000 впервые с начала марта после сообщения «Газпрома» о том, что с 27 июля на компрессорной станции «Портовая» из эксплуатации выйдет еще один газотурбинный двигатель Siemens, в результате чего объем прокачиваемого газа составит не более 33 млн куб. м в сутки вместо нынешних 67 млн куб. м, которые составляли 40% от планового объема в 167 млн куб. м.
До этого рекордная стоимость газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, тогда стоимость 1000 куб. м газа почти достигла отметки в $3900 на фоне начавшейся специальной военной операции (СВО) на Украине.
Тогда европейские страны опасались, что в связи с этими событиями транзит российского газа через Украину прекратится.
По данным ICE, на 14.00 мск 26 июля цена фьючерса на газ составляла $2087.
25 июля «Газпром» сообщил, что с 7.00 мск 27 июля прокачка газа по газопроводу «Северный поток» составит не более 33 млн куб. м в сутки из-за остановки эксплуатации еще одного газоперекачивающего агрегата (ГПА) Siemens. Она была вызвана «окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта», пояснял «Газпром».
Таким образом, снижение прокачки по «Северному потоку» составит 80% от его проектной мощности 150,6 млн куб. м в сутки, или 55 млрд куб. м в год.
С середины июня «Северный поток» был задействован лишь на 40% мощности из-за отказа Канады возвращать из ремонта ГПА. В результате переговоров Канады и Германии Оттава согласилась вернуть турбину в Россию. В итоге 21 июля агрегат прибыл в Германию, после чего должен быть переправлен через Финляндию в Россию. Но «Газпром» пожаловался, что ни Siemens, ни власти Канады так и не предоставили документы, подтверждающие изъятие из-под санкций турбины Siemens для «Портовой». 25 июля газовая монополия все же получила требуемые документы, но констатировала, что они не только не снимают ранее обозначенные риски, но и вызывают дополнительные вопросы.
С 11 по 21 июля «Северный поток» был остановлен на плановый ремонт, после чего возобновил транспортировку газа в объеме 67 млн куб. м в сутки, что составляет те же 40% от общей мощности, что были до остановки на техобслуживание.
По оценке заместителя гендиректора Фонда национальной энргетической безопасности Алексея Гривача, стоимость газа будет и дальше расти в обозримом будущем. Он поясняет, что текущий уровень спотовых цен можно назвать «экстремальным»:
Это осложняет закачку газа в ПХГ и с точки зрения наличия физических объемов газа, и с точки зрения необходимости аккумулировать необходимые финансовые ресурсы.
Гривач не исключает, что ЕС удастся достичь запланированных показателей, так как сейчас уровень заполнения ПХГ опережает график. Спрос на газ в Европе сейчас на сезонных минимумах, поэтому не очень чувствителен к повышению цен, считает старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит. По его оценке, цены могут вырасти еще больше в октябре, когда начнется отопительный сезон.
По последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe (24 июля), европейские хранилища были заполнены на 66,7%, в них находилось 72 млрд куб. м. При этом нетто-закачка (заполнение за вычетом изъятия) составила 489 млн куб. м. Днем ранее в ПХГ находилось 71,4 млрд куб. м, а нетто-закачка составляла 442 млн куб. м.