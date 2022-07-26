20:48 (мск), источник: ТАСС
«Нафтогаз» Украины объявил о дефолте по еврооблигациям
В компании отметили, что кабмин Украины не предоставил должностным лицам «Нафтогаза» разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций.
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КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Украинская компания «Нафтогаз» объявила о техническом дефолте, наступившем из-за истечения срока выплат держателям еврооблигаций.
«Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям “Нафтогаза”. Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК “Нафтогаз” держателям еврооблигаций», — говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале компании.
Как отмечается, кабмин Украины «не предоставил должностным лицам “Нафтогаза” разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)». Таким образом, как подчеркивает компания, «правительство пошло на дефолт по еврооблигациям НАК “Нафтогаз Украины”.
В компании также отметили, что, «поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило “Нафтогаз” доступа к международному рынку капитала, кабинет министров Украины своим запретом на их выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023».
Ранее «Нафтогаз» сообщал, что планирует вновь просить кредиторов перенести на два года выплаты по евробондам, так как правительство страны не согласовало выделение средств на погашение долгов. В «Нафтогазе» пояснили, что не могут совершать действия по еврооблигациям без согласования с кабинетом министров.
«Нафтогаз» 12 июля обращался к кредиторам по поводу отсрочки выплат по выпускам еврооблигаций на $335 млн, $600 млн и $500 млн, срок погашения которых наступает в 2022, 2024 и 2026 годах соответственно. Международное рейтинговое агентство Fitch 15 июля понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «Нафтогаза» до преддефолтного «С». Понижение рейтинга обусловлено и тем, что компания обратилась к инвесторам с просьбой отсрочить выплаты по еврооблигациям.