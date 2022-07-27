В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа

По его словам, бумага в повседневной жизни немцев встречается «повсюду».
«То, что газеты печатаются на ней, для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют и во многих предметах гигиены, например в туалетной бумаге», — пояснил специалист.
Шаллер подчеркнул, что для производства бумаги необходимы «вода, электроэнергия, тепло и персонал», и эту устоявшуюся технологию не удастся изменить в короткие сроки. Если поставки российского газа вовсе прекратятся, производство придется замедлить, что, в свою очередь, трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, подытожил он.
Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой поставок по магистрали «Ямал — Европа», уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, а также со снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку».