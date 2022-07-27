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13:52 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии испугались дефицита туалетной бумаги без российского газа

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Прекращение поставок российского газа в Германию может пагубно отразиться на производстве бумажной продукции в стране. Об этом заявил в интервью газете Die Zeit председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

Источник: Rawpixel

По его словам, бумага в повседневной жизни немцев встречается «повсюду».

«То, что газеты печатаются на ней, для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют и во многих предметах гигиены, например в туалетной бумаге», — пояснил специалист.

Шаллер подчеркнул, что для производства бумаги необходимы «вода, электроэнергия, тепло и персонал», и эту устоявшуюся технологию не удастся изменить в короткие сроки. Если поставки российского газа вовсе прекратятся, производство придется замедлить, что, в свою очередь, трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, подытожил он.

Сокращение объемов поставок газа из России в этом году связано с остановкой поставок по магистрали «Ямал — Европа», уменьшением прокачки по двум другим основным коридорам — «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе, а также со снижением из-за технических работ поставок по «Турецкому потоку».

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