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14:23 (мск), источник: ТАСС

Лавров: многие страны понимают, что доллар ненадежен

АДДИС-АБЕБА, 27 июля. /ТАСС/. Все больше стран в последнее время приходят к выводу о том, что доллар больше не является надежной валютой. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед представителями аккредитованного в Аддис-Абебе дипкорпуса.

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Источник: РИА "Новости"

«Не будучи экспертом в монетарных вопросах, могу сказать, что у многих государств возникают очевидные ощущения, что доллар ненадежен и его капризное поведение в будущем каждый может почувствовать на себе», — отметил министр. По его словам, в этом не трудно убедиться, если сравнить нынешнюю ситуацию с той, что была 20−30 лет назад.

«Разумеется, никто не станет развязывать войну из-за доллара, это было бы сумасшествием, — продолжил Лавров. — Однако народы хотят иметь определенные гарантии относительно надежности в экономических и торговых отношениях с партнерами». В качестве инструментов, способных обеспечить такие гарантии, глава внешнеполитического ведомства назвал использование национальных валют, а также механизмов бартера и клиринга.

«Некоторые могут сказать, что эти инструменты относятся к ушедшим в прошлое способам ведения торговли, но в этом ряду можно упомянуть и цифровую валюту, которая уже разработана и используется, например, в Китае, Венесуэле и Иране. Мы тоже думаем на эту тему. Это начало процесса. Мы аккумулируем составные части проблемы и знаем, что на нее следует найти ответ», — подчеркнул Лавров.

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