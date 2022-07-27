Газпром: несколько турбин на «Портовой» находятся в простое, так как Siemens не выполняет работ по их ремонту

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — сказал Маркелов в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).
«Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — заявил зампред компании.
Сегодня, 27 июля, немецкий оператор GASCADE зафиксировал сокращение подачи газа по «Северному потоку» на 20%. Ранее сокращение поставок анонсировал «Газпром» в связи с ремонтом турбины. В компании предупредили, что суточная производительность газопровода сократится до 33 млн куб. м. Еще одна турбина, транспортируемая для газопровода «Северный поток» из Канады в Россию, застряла по пути из Германии, так как российская сторона не дала разрешения на ее транспортировку. 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по газопроводу до 40% номинальной мощности (67 млн куб. м в сутки) из-за проблем с ремонтом, а также доставкой упомянутой турбины.