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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Газпром: несколько турбин на «Портовой» находятся в простое, так как Siemens не выполняет работ по их ремонту

На находящейся в Ленинградской области компрессорной станции «Портовая» работает только один газоперекачивающий аппарат компании Siemens. Об этом рассказал замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, всего на станции шесть таких двигателей, остальные не могут быть использованы из-за того, что им требуется ремонт. Он отметил, что одну из турбин «Газпром» ждал от Siemens после ремонта еще в мае, но она все еще не доставлена.

Источник: РИА "Новости"

«К плану капитального ремонта двигателей мы всегда готовимся заранее, есть так называемый обменный фонд двигателей, прошедших капитальный ремонт на заводе компании Siemens. Их ставят вместо двигателей, отработавших полный цикл, то есть 25 тыс. часов. И до введения антироссийских санкций проблем с получением отремонтированных двигателей на замену у нас не было», — сказал Маркелов в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

«Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — заявил зампред компании.

Сегодня, 27 июля, немецкий оператор GASCADE зафиксировал сокращение подачи газа по «Северному потоку» на 20%. Ранее сокращение поставок анонсировал «Газпром» в связи с ремонтом турбины. В компании предупредили, что суточная производительность газопровода сократится до 33 млн куб. м. Еще одна турбина, транспортируемая для газопровода «Северный поток» из Канады в Россию, застряла по пути из Германии, так как российская сторона не дала разрешения на ее транспортировку. 16 июня «Газпром» снизил уровень поставок по газопроводу до 40% номинальной мощности (67 млн куб. м в сутки) из-за проблем с ремонтом, а также доставкой упомянутой турбины.

Юлия Абугалиева

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