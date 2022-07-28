Раскурорченный сбор: Туристам придумали новый платеж

Комитет Госдумы по туризму и развитию инфраструктуры направил на предоставление отзывов в регионы федеральный законопроект о туристическом сборе, рассказал «Ъ» собеседник на туристическом рынке. Председатель комитета Сангаджи Тарбаев пояснил «Ъ», что основная работа над законопроектом начнется осенью, пока «ситуация остается сложной, а вопрос — дискуссионным». Член комитета Алексей Черняк уточнил, что на осень запланирована работа с профильными министерствами и ведомствами. По его словам, сейчас инициативу поддерживают 18 регионов. В Ростуризме комментарий не предоставили.
Алексей Черняк уточняет, что механизм туристического сбора на 80% повторяет идею курортного, эксперимент по взиманию которого идет в РФ с 2018 года.
Вводить его сейчас могут власти Крыма, Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Правом пока воспользовались три последних субъекта. По собранным комитетом Госдумы по туризму данным, за 2018−2021 годы властям Алтайского края удалось собрать с туристов 115,6 млн руб., Ставропольского — 904,5 млн руб., Краснодарского — 538,1 млн руб. Размер платежа составлял не более 50 ₽ в сутки. Сбором средств занимаются гостиницы, туристы платят при заселении.
Тратиться деньги должны на развитие туристической инфраструктуры. Как поясняет Алексей Черняк, разработка законопроекта о туристическом сборе позволит снять с Госдумы нагрузку по постоянному дополнению закона об эксперименте по курортному сбору. Кроме того, не во всех регионах есть курорты, поэтому название «туристический» будет более органичным, полагает депутат.
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак сообщил «Ъ», что пока не получал итоговый текст законопроекта, но участвовал в нескольких обсуждениях инициативы. По его словам, речь шла о фиксированном сборе в 100 ₽ в сутки, который взимается со вторых суток проживания. Правило «вторых суток» поможет исключить тех, кто приезжает в регион с деловыми целями, поясняет Ермак.
Калининградская область заинтересована в туристическом сборе с 2023—2024 года, когда экономическая ситуация стабилизируется и появится нормативная база, говорит Андрей Ермак.
Получение законопроекта на рассмотрение «Ъ» также подтвердил источник, близкий к минтуризма Башкирии. «Инициатива спорная: дополнительная нагрузка на гостей не в курортном регионе может привести к снижению потока», — говорит он. В минтуризма Дагестана также получили законопроект и изучают практику применения курортного сбора.
Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников подчеркивает, что вся нагрузка по администрированию курортного сбора ложится на работающих легально отельеров, тогда как 30−60% номерного фонда региона может формировать серый рынок. По его оценкам, на 10−50 ₽ курортного сбора приходится 200 ₽ расходов бизнеса на получение и обработку этих средств: затраты на персонал, расходные материалы и комиссия за эквайринг при безналичной оплате в 1−3,5% от суммы. Позиция гостиничного бизнеса относительно распространения практики сбора, говорит Кожевников, в принципе может быть только отрицательной. Хотя к обсуждению новой инициативы деловое сообщество пока не привлекалось, добавил он.
Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин говорит, что отельеров также раздражают имиджевые потери: «Оформление курортного сбора затягивает процесс заселения, это приводит к очередям в пиковые часы, у туристов возникает чувство раздражения». По словам Ромашкина, все это происходит на фоне того, что в гостевом доме через дорогу никакой курортный сбор в принципе не взимается. Но, добавляет топ-менеджер, сами по себе эти платежи не выступают фактором отказа туристов от поездки в тот или иной регион.
Александра Мерцалова; Булат Баширов, Уфа; Юлия Рыбина, Махачкала
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