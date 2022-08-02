13:04 (мск), источник: Известия
В России появились электрокары с отечественной литий-ионной батареей
В России появились электрокары с отечественной литий-ионной батареей производства «Рэнера».
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Российский электрокар, оснащенный литий-ионной аккумуляторной батареей с запасом энергии 28кВтч способен проехать без подзарядки 100 км.
Зарядка батареи происходит от обычной розетки 220 В и занимает от 6 до 10 часов в зависимости от степени разрядки.
«Первая партия электрокаров на российской литий-ионной батарее уже находится в Музейно-парковом комплексе Кубинки. Далее мы готовы оснащать нашими батареями прогулочные электрокары для других зеленых объектов», — отметил 27 июля генеральный директор «Рэнера» Александр Камашев.
Электромобили общей вместимостью около 50 человек перевозят пассажиров по экскурсионно-туристическим маршрутам парка.
Машина снабжена автономным отопителем и специальными мягкими дверями с прозрачными окошками. Такое решение позволяет держать комфортную температуру внутри салона и эксплуатировать электрокар круглогодично.