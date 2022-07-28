Минпромторг допустил продажу активов H&M компаниям из дружественных стран

«H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — прокомментировали в Минпромторге решение H&M начать продажу российского бизнеса.
«Государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, а также оказывает поддержку инвесторам, принимающим решения о приобретении активов покидающих рынок компаний», — отмечается в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
По данным «Ъ», компания H&M, приостановившая работу в России в начале марта, намерена продать права аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн. Расходы на сворачивание бизнеса группа оценивает почти в 11 млрд руб.