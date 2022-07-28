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14:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпромторг допустил продажу активов H&M компаниям из дружественных стран

Покупателем российского бизнеса H&M могут стать компании из дружественных стран, сообщили в Минпромторге России. Для этого, как отметили в ведомстве, государство готово оказывать поддержку инвесторам, решившим купить активы.

Источник: РИА "Новости"

«H&M принято решение выставить свой бизнес в России на продажу. Обращаем внимание, что покупатель может быть и не из России, возможность для захода на рынок могут рассмотреть и игроки из дружественных стран», — прокомментировали в Минпромторге решение H&M начать продажу российского бизнеса.

«Государство готово к выстраиванию диалога с иностранными компаниями, а также оказывает поддержку инвесторам, принимающим решения о приобретении активов покидающих рынок компаний», — отмечается в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»).

По данным «Ъ», компания H&M, приостановившая работу в России в начале марта, намерена продать права аренды приблизительно на 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м и товарные запасы общей стоимостью $210 млн. Расходы на сворачивание бизнеса группа оценивает почти в 11 млрд руб.

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