Канцлер Австрии: эмбарго Евросоюза на российский газ невозможно

Нехаммер отметил, что Австрия всегда выступала за то, чтобы ограничительные меры приносили ущерб тому, в отношении кого они были введены. Однако ситуация на Украине показывает, что требуется время, чтобы санкции оказали серьезное влияние на Россию.
«Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно», — приводит слова канцлера Австрии агентство «РИА Новости». Он добавил, что причина заключается не только в зависимости страны от поставок газа из России. По словам Нехаммера, от российских энергоресурсов также зависит немецкая промышленность. «Если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», — подытожил канцлер.
Ранее Австрия заявила, что создаст государственный резерв газа с запасом на три месяца. По словам Нехаммера, эта мера нужна, чтобы обеспечить безопасность страны «в неспокойные времена». Отмечается, что запасы будут использоваться Австрией в случае «крайней необходимости».
Страны Евросоюза неоднократно говорили о желании избавиться от зависимости от российских энергоносителей. В начале июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский даже заявил, что эмбарго на поставки газа из России может появиться в седьмом пакете санкций. В итоге этого не случилось. В седьмой пакет, принятый 21 июля, вошел запрет на импорт золота и ювелирных украшений.