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15:44 (мск), источник: Ведомости

Канцлер Австрии: эмбарго Евросоюза на российский газ невозможно

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что эмбарго на российский газ невозможно. По его словам, санкции в отношении России действуют не так быстро, как рассчитывали страны Евросоюза.

Источник: Reuters

Нехаммер отметил, что Австрия всегда выступала за то, чтобы ограничительные меры приносили ущерб тому, в отношении кого они были введены. Однако ситуация на Украине показывает, что требуется время, чтобы санкции оказали серьезное влияние на Россию.

«Поэтому австрийская позиция такова, что газовое эмбарго невозможно», — приводит слова канцлера Австрии агентство «РИА Новости». Он добавил, что причина заключается не только в зависимости страны от поставок газа из России. По словам Нехаммера, от российских энергоресурсов также зависит немецкая промышленность. «Если она потеряет устойчивость, то же случится и с австрийской», — подытожил канцлер.

Ранее Австрия заявила, что создаст государственный резерв газа с запасом на три месяца. По словам Нехаммера, эта мера нужна, чтобы обеспечить безопасность страны «в неспокойные времена». Отмечается, что запасы будут использоваться Австрией в случае «крайней необходимости».

Страны Евросоюза неоднократно говорили о желании избавиться от зависимости от российских энергоносителей. В начале июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский даже заявил, что эмбарго на поставки газа из России может появиться в седьмом пакете санкций. В итоге этого не случилось. В седьмой пакет, принятый 21 июля, вошел запрет на импорт золота и ювелирных украшений.

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