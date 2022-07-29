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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия и Таджикистан восстановят железнодорожное сообщение с 16 августа

Железнодорожное сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 16 августа. Об этом сообщает РЖД в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«В соответствии с обращением ГУП “Рохи Охани Точикистон” (железные дороги Таджикистана) назначен поезд № 319/320 сообщением Куляб — Волгоград. Он будет отправляться один раз в неделю со ст. Куляб по вторникам и со ст. Волгоград по пятницам», — сообщает компания.

Помимо этого изменилось движения поезда № 329/330 Душанбе — Волгоград. Поезд будет отправляться с 27 августа: из Душанбе по субботам и из Волгограда по вторникам.

Ранее РЖД сообщали, что железнодорожное сообщение между двумя странами возобновится 30 августа. Первый поезд должен был отправиться во вторник из Душанбе в Волгоград.

Железнодорожное сообщение между странами было временно приостановлено в марте 2020 года из-за коронавирусных ограничений. 15 июля Россия отменила ограничения на пересечение сухопутных границ.

Юлия Абугалиева

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