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02:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Работающим пенсионерам перерасчитают размер пенсии

В августе произойдет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на отделение ПФР по Москве и Московской области.

Источник: Reuters

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 1 августа 2022 такой перерасчет будет произведен для 1,3 миллиона работающих пенсионеров», — рассказали в фонде.

Прибавка зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов, а также, от размера заработной платы сотрудника в 2021 году. В ПФР добавили, что это касается и наемных работников, и самозанятых, которые оплачивают взносы самостоятельно.

30 июля правительство России одобрило выделение Минтруду средств из резервного фонда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году. Благодаря этому решению доплаты в текущем году получат минимум 1,2 миллиона человек.

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