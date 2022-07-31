Генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с Россией

По его словам, Россия является «крупнейшим игроком на мировой энергетической карте», поэтому ее участие в ОПЕК+ «жизненно важно» для успеха соглашения.
В то же время аль-Гайс подчеркнул, что текущий рынок нефти и газа «очень волатилен», а рост цен на энергоресурсы связан не только с украинским кризисом, но и с отсутствием необходимого количества производственных мощностей.
Он отметил, что влияющим фактором на рекордный рост нефтяных цен является отсутствие достаточных инвестиций в сектор.
Цены на нефть резко выросли после решения ЕС о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Несмотря на июньское решение ОПЕК увеличить квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки ежемесячно (вместо запланированного увеличения на 432 тыс. барр. в день), цены на Brent остаются выше 100$ за баррель.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК сообщала, что члены организации рассматривают варианты прекращения сотрудничества с Россией. Они объяснили это тем, что европейские санкции и эмбарго «начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти». Газета пишет, что в этом году ожидается, что добыча в России «сократится примерно на 8%».
В то же время бывший генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо предупреждал, что потеря российского экспорта будет ощутимой для энергетического рынка и что другие страны не смогут восполнить российские поставки.
В конце июня агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 обдумывают возможность установить потолок цен на российскую нефть за счет ограничения стоимости ее страхования и перевозки. О том, что «Большая семерка» рассматривает установление предельной стоимости как способ ограничить доходы России от энергоносителей, писало и агентство Reuters. По данным Bloomberg, речь может идти об ограничении цены $40−60.
Президент России Владимир Путин назвал инициативу западных стран «завиральной». По его словам, это станет причиной роста мировой цены на нефть «до небес».