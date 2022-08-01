В Турции назвали альтернативу поставок российского газа в ЕС

«Одной из двух основных альтернатив [российскому газу для ЕС] является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — заявил он.
При этом представитель турецкого президента напомнил, что альтернативные проекты, такие как «Набукко» (проект газопровода из Ирана, Туркмении и Азербайджана в Европу), не были реализованы в прошлом.
В начале апреля Калын предрек Европе зависимость от газа России в ближайшие десять лет. «В ближайшее десять лет этот вопрос будет актуальным, точнее, в течение десяти лет», — сказал Калын. Он также отметил, что Турция и Азербайджан реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), расширение которого может рассматриваться как альтернатива. Подключение разных источников возможно через территорию Турции, заключил Калын.