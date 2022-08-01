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00:02 (мск), источник: Lenta.Ru

В Турции назвали альтернативу поставок российского газа в ЕС

Трансанатолийский газопровод (TANAP) был назван альтернативой российским поставкам газа для Европы. Об этом рассказал представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает Axar.

Источник: Reuters

«Одной из двух основных альтернатив [российскому газу для ЕС] является TANAP, совместный проект Турции и Азербайджана», — заявил он.

По его словам, лидер Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом призвал «заполнить образовавшийся пробел» на рынке газа Европы.

При этом представитель турецкого президента напомнил, что альтернативные проекты, такие как «Набукко» (проект газопровода из Ирана, Туркмении и Азербайджана в Европу), не были реализованы в прошлом.

В начале апреля Калын предрек Европе зависимость от газа России в ближайшие десять лет. «В ближайшее десять лет этот вопрос будет актуальным, точнее, в течение десяти лет», — сказал Калын. Он также отметил, что Турция и Азербайджан реализовали проект TANAP (Трансанатолийский газопровод), расширение которого может рассматриваться как альтернатива. Подключение разных источников возможно через территорию Турции, заключил Калын.

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