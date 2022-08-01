Импорт крепких напитков в страну упал на 35%

По итогам первой половины 2022 года импорт крепких алкогольных напитков в Россию сократился на 34,4%, до 32,65 млн л год к году, следует из данных, представленных «Ъ» участниками рынка. Официальная статистика внешней торговли не публикуется с весны. Заметнее всего, по данным участников рынка, в первой половине года снизился импорт виски — 48,4%, до 11,8 млн л год к году. Ввоз коньяка и бренди сократился на 11,3%, до 9,02 млн л, ликеров — на 36,6%, до 2,25 млн л, джина — на 26,6%, до 874,05 тыс. л, водки — на 41,7%, до 965,5 тыс. л. Импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов и других категорий снизился на 34,5%, до 4,83 млн л. Почти не изменились поставки рома, сократившись всего на 1,8%, до 2,89 млн л год к году.
США в рамках санкций против РФ запретили отгрузки всего спиртного в страну, а ЕС — поставки алкоголя дороже €300 за единицу товара. Глобальные компании — Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s) и другие — приостановили продажи либо объявили об уходе из РФ.
Президент Ladoga Вениамин Грабар указывает, что весь март почти вся отрасль ничего не ввозила из-за неясности перспективы.
Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин уточняет, что в первую очередь речь идет о брендах среднего ценового сегмента. Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев добавляет, что менее выраженное снижение ввоза коньяка, видимо, связано с большой долей в импорте поставщиков из Армении.
По словам Александра Липилина, у Fort по итогам первого полугодия импорт крепкого алкоголя снизился на 10% год к году, так как портфель представлен виски и ромом в высоком ценовом сегменте — от 9 тыс. руб. за бутылку, и поставщики продолжили работать с компанией. У Ladoga импорт остался на прошлогоднем уровне, мартовский простой компенсировался в мае и июне, но складской запас стал ниже нормативного, говорит Грабар. Импорт АСГ сократился на 48% год к году, компенсировать объемы в группе планируют за счет новых брендов, детали пока не раскрывают. Другие крупные импортеры Beluga Group, Simple Group, X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», Mercury Retail Group («Красное & белое», «Бристоль») комментарии не предоставили.
Как отмечает Александр Ставцев, на фоне текущих сложностей импортеры могут активизировать закупки рома, многие бренды которого из Латинской Америки в России представлены слабо. А сокращение ассортимента виски может быть компенсировано в том числе местным производством, добавляет он. Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что компания в начале осени запустит коллекцию джинов под брендом Lockwood и заканчивает создание новых марок виски William Watt и Eldermen. Ladoga расширяет линейку джина Barrister, а также готовит к запуску ром «Арматор» и бурбон Tavern Hound, говорит Вениамин Грабар. Новые бренды виски, джина и рома планирует запустить и ГК «Руст».
По прогнозам Ставцева, текущий кризис также открывает возможности для увеличения доли собственных торговых марок (СТМ) сетей, которая до сих пор сдерживалась инвестициями в ритейле крупных брендов. Согласно NielsenIQ, на весну 2022 года почти 50% продаж крепкого алкоголя в России занимали десять крупнейших игроков, 3,2% приходилось на СТМ.