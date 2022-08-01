Пушилин: Мариуполь будет выглядеть лучше, чем до боевых действий

«В общем и целом перестраивается весь город, и вот, действительно, через три года будет лучше, чем он был до войны», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, приняты решения о реконструкции исторической части города, а также крупных градообразующих предприятий, таких как завод имени Ильича и «Азовсталь». При этом глава республики подчеркнул, что восстановление таких объектов важно для Мариуполя, так как это обеспечит людей рабочими местами. Кроме того, он упомянул о важности восстановлении транспортного сообщения в городе.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь, проведя там карательную операцию. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города — подземные сооружения комбината «Азовсталь», где скрывались боевики полка «Азов» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.