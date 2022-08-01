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19:18 (мск), источник: Секрет Фирмы

Российские бизнесмены потеряли больше $60 млрд

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2022 года сократилось на $60,25 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Он рассчитывается на основе стоимости акций компаний, долями в которых владеют миллиардеры. Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в том числе 25 россиян. Их общее состояние на 1 августа составляло $322,57 млрд.

Источник: Reuters

Богатейший представитель России в списке — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. В отличие от многих, с начала 2022 года он сумел увеличить своё состояние — на $691 млн, до $31,6 млрд.

А вот состояние совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (занимает второе место), наоборот, резко уменьшилось — сразу на $5,73 млрд, до $26,7 млрд.

Занимающий третье место в рейтинге главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин обеднел на $5,5 млрд, до 22,5 млрд. Больше всех потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (четвёртое место) — его состояние уменьшилось сразу на $8,2 млрд, до $20,6 млрд.

На пятом месте рейтинга располагается владелец «Мегафона» Алишер Усманов — его состояние уменьшилось на $894 млн, до 20,4 млрд.

Потеряли в деньгах и остальные российские бизнесмены из топ-10: Вагит Алекперов («Лукойл»), Геннадий Тимченко («Новатэк»}, Андрей Мельниченко («Еврохим»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Сулейман Керимов.

Ранее «Секрет» писал, что богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов с начала года потерял 64% своего состояния — оно сократилось с $13,7 до $4,9 млрд из-за потери активов в металлургических, энергетических, аграрных и медийных предприятиях. Главная компания Ахметова «Метинвест» (46% от всех активов бизнесмена) потеряла в стоимости более чем 66%.

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