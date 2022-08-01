Российские бизнесмены потеряли больше $60 млрд

Богатейший представитель России в списке — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. В отличие от многих, с начала 2022 года он сумел увеличить своё состояние — на $691 млн, до $31,6 млрд.
Занимающий третье место в рейтинге главный бенефициар НЛМК Владимир Лисин обеднел на $5,5 млрд, до 22,5 млрд. Больше всех потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов (четвёртое место) — его состояние уменьшилось сразу на $8,2 млрд, до $20,6 млрд.
На пятом месте рейтинга располагается владелец «Мегафона» Алишер Усманов — его состояние уменьшилось на $894 млн, до 20,4 млрд.
Потеряли в деньгах и остальные российские бизнесмены из топ-10: Вагит Алекперов («Лукойл»), Геннадий Тимченко («Новатэк»}, Андрей Мельниченко («Еврохим»), Виктор Вексельберг («Ренова») и Сулейман Керимов.
Ранее «Секрет» писал, что богатейший украинский бизнесмен Ринат Ахметов с начала года потерял 64% своего состояния — оно сократилось с $13,7 до $4,9 млрд из-за потери активов в металлургических, энергетических, аграрных и медийных предприятиях. Главная компания Ахметова «Метинвест» (46% от всех активов бизнесмена) потеряла в стоимости более чем 66%.