Путин назвал ситуацию с отходами «болевой точкой» России

Путин обсудил с Буцаевым работу РЭО, которая была создана для выполнения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами. Он подчеркнул, что ситуация с отходами касается как социальных, так и экономических вопросов.
«Компания создана в 2019 году, и задачи у нее весьма прозаические, казалось бы, организация работы, создание системы работы с твердыми бытовыми отходами. Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — отметил президент РФ.
Буцаев рассказал, что для решения этой проблемы компаний работает над созданием новой инфраструктуры. По его словам, к 2030 г. в России будут обрабатывать все ТБО, а половину из них научатся и перерабатывать.
Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами в сопровождении нацпроекта «Экология» стартовала в 2019 году. Тогда же указом президента была создана РЭО для сопровождения этой реформы. К основным задачам проекта относится налаживание раздельного сбора мусора, организация его переработки, а также решение проблемы с несанкционированными свалками.