«АвтоВАЗ» выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске

«В рамках второго блока поддержки, направленного на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру, предлагается: предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой 5 средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше)», — отмечается в сообщении.
Также в «АвтоВАЗе» заявили о готовности оплатить переобучение сотрудников новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве.
«Оказание содействия работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию с единовременной выплатой 7 средних заработных плат», — также следует из перечня мер поддержки.
При этом в «АвтоВАЗе» подчеркнули, что компания не планирует проводить массовых сокращений персонала, а предложенные меры — добровольны для каждого работника.
Кроме того, принято решение продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком четырёх лет, добавил автопроизводитель.