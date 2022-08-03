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08:56 (мск), источник: © РИА Новости

«АвтоВАЗ» выплатит 12 МРОТ решившим уволиться сотрудникам завода в Ижевске

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. «АвтоВАЗ» предложил сотрудникам завода в Ижевске — на котором до простоя выпускалась модель Lada Vesta — выплаты за добровольное увольнение в размере 12 МРОТ или пяти средних заработных плат, с последующей помощью с трудоустройством на других предприятиях города, говорится в сообщении компании.

Источник: © РИА Новости

«В рамках второго блока поддержки, направленного на работников, которые приняли добровольное решение покинуть предприятие или завершить карьеру, предлагается: предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона и, в случае согласия, с выплатой 5 средних заработных плат или 12 МРОТ (что больше)», — отмечается в сообщении.

Также в «АвтоВАЗе» заявили о готовности оплатить переобучение сотрудников новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска и Удмуртии с последующей помощью в трудоустройстве.

«Оказание содействия работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию с единовременной выплатой 7 средних заработных плат», — также следует из перечня мер поддержки.

При этом в «АвтоВАЗе» подчеркнули, что компания не планирует проводить массовых сокращений персонала, а предложенные меры — добровольны для каждого работника.

Кроме того, принято решение продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком четырёх лет, добавил автопроизводитель.

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