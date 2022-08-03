Российские инженеры разработали лёгкий высокоманёвренный беспилотник

«В настоящее время уже разработано несколько типов БПЛА и ведётся их опытное производство, а также подготовка к выпуску установочной партии. Разработка обладает высокой прочностью и малым весом благодаря применению современных материалов: карбона и наполненных полимеров», — пояснили в компании.
Беспилотник сможет развивать скорость выше остальных серийных аппаратов данного класса — 120 км/ч. Он имеет улучшенную манёвренность при низкой себестоимости, а также может использоваться при сильных ветрах и отрицательных температурах, добавили в «Алмаз-Антее».
Ранее сообщалось, что директор московского филиала компании «Навигатор» Дмитрий Малов рассказал о планах сделать самолёт Ан-2, известный как кукурузник, беспилотным. Процесс уже начался и должен занять два года.