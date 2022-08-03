KFC и Pizza Hut получат новые названия в России

Права собственности на Pizza Hut уже передали в июне, аналогичную работу ведут в отношении KFC. Затем последует ребрендинг заведений. Имя российского партнера Yum! Brands не раскрывается.
«По завершении этого процесса мы полностью уйдем из России», — подчеркнули в компании.
Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.
В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.