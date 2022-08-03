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16:38 (мск), источник: © РИА Новости

KFC и Pizza Hut получат новые названия в России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Рестораны быстрого питания KFC и Pizza Hut сменят названия после передачи прав местному бизнесу, следует из документов владельца этих сетей компании Yum! Brands.

Источник: РИА "Новости"

Права собственности на Pizza Hut уже передали в июне, аналогичную работу ведут в отношении KFC. Затем последует ребрендинг заведений. Имя российского партнера Yum! Brands не раскрывается.

«По завершении этого процесса мы полностью уйдем из России», — подчеркнули в компании.

Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell, всего у нее свыше 50 тысяч ресторанов более чем в 150 странах.

В начале марта компания заявила, что приостановила работу 70 российских ресторанов KFC, но это не касалось более тысячи заведений, работающих по франшизе.

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