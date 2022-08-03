Правительство постановило создать нового оператора «Сахалина — 2»

Новый оператор сменит Sakhalin Energy Investment Company Ltd. Он будет считаться активным с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о создании общества. Постановлением также учреждается размер уставного капитала в десять тысяч рублей.
Согласно документу, Федеральная налоговая служба должна внести сведения о создании общества в ЕГРЮЛ в течение трех дней. Его управляющим станет действующий руководитель российского филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников.
Владимир Путин подписал указ о «Сахалине-2» 30 июня. Доли в уставном капитале оператора получат «Газпром Сахалин холдинг» и сама новая компания. При этом иностранные владельцы (Shell, Mitsui и Mitsubishi) также могут получить доли пропорционально тем, что имели в Sakhalin Energy. В прежнем операторе «Газпрому» принадлежит 50 процентов плюс одна акция, Shell — 27,5 процентов минус одна акция, Mitsui — 12,5 процентов, Mitsubishi — десять процентов.
В середине июля сообщалось, что Токио настроен на сохранение доли в проекте и проводит согласования с японскими компаниями-участниками проекта. Тогда же состоялась и беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте.
Кроме того, покупатели топлива проекта «Сахалин-2» получили требование проводить оплату через российский банк с сохранением остальных договоренностей, в том числе валюты, писал Bloomberg со ссылкой на источники.
СМИ уточнило, что условия контрактов, такие как валюта, объемы, цены и места доставки, останутся неизменными. При этом переход на российский банк может усложнить процесс, так как покупатели должны убедиться, что не нарушают санкции, добавили собеседники агентства.
«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.