«Газпром»: возврат турбины на «Портовую» невозможен из-за санкций и действий Siemens

Гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух ранее говорил о выполнении компанией всех условий для транспортировки турбины для «Северного потока». По его словам, не хватало только документов от российской стороны. Турбина для «Северного потока» сейчас находится в Германии.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС “Портовая” невозможной», — говорится в сообщении нефтегазовой компании в Telegram.
Какие-либо подробности, в том числе планы компании по разрешению ситуации, не приводятся.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц посетил завод Siemens в городе Мюльхайм-на-Руре и осмотрел находящуюся там турбину для «Северного потока». По его словам, турбина готова к эксплуатации, и ее можно отправить в Россию.
25 июля «Газпром» предупредил об остановке еще одной турбины «Северного потока» для ремонта. 27 июля зампредправления «Газпрома» Виталий Маркелов заявил, что несколько турбин на «Портовой» находятся в простое, так как Siemens не выполняет работы по их ремонту. В компании Siemens Energy заявили, что они не получали сообщений о повреждениях турбин от «Газпрома» и что у них нет доступа к станции «Портовая». 29 июля Маркелов сообщил, что немецкая компания Siemens устранила только четверть неисправностей на двигателях «Северного потока».
«Газпром» ранее опубликовал часть переписки с представительством компании Siemens в России по поводу компрессорной станции «Портовая», а также представил протоколы Ростехнадзора о проведенных проверках.