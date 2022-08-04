00:19 (мск), источник: Известия
Отошли моды: Россию покинули почти треть иностранных ритейлеров
Могут ли торговые центры закрыться и какие бренды пригласили на замену ушедшим.
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Россию покинули почти треть иностранных ритейлеров — из снимавших помещения в ТЦ о таком решении объявили 27% брендов. Об этом «Известиям» сообщили в одной из крупнейших консалтинговых компаний CORE.XP. Еще 51% зарубежных марок приостановили деятельность, 22% проводят реструктуризацию. Оказалось, что региональные моллы более устойчивы, чем столичные: там импортные бренды играли меньшую роль.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что уход отдельных иностранных компаний с российского рынка не должен оказать существенного влияния на положение ТЦ в стране. В большинстве своем зарубежные компании заинтересованы как можно скорее возобновить свою деятельность и прорабатывают для этого различные варианты — договариваются с российским менеджментом, используют доверительное управление либо продают свои активы независимой организации, подчеркнули в ведомстве.
На выход
Из иностранных ритейлеров, которые арендовали помещения в российских торговых центрах, 27% решили прекратить свою деятельность в РФ. Об этом «Известиям» рассказали в консалтинговой компаний CORE.XP (ранее работала в стране под брендом CBRE).
Приостановили работу 51% зарубежных марок, а 22% сейчас проводят реструктуризацию.
В числе компаний, объявивших о своем уходе — H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria’s Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию — McDonald’s («Вкусно и точка»), Levi’s (JNS), L"Occitane («Л’Окситан»).
В списке приостановивших свою деятельность компаний — Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski. Подавляющее большинство брендов, приостановивших свою деятельность (70%) относятся к fashion сегменту. «Известия» направили запросы в перечисленные компании.
Посещаемость ТЦ в Москве, по данным Google Mobility Index, снизилась во II квартале примерно на 6 п.п. относительно I квартала, сказала «Известиям» руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. В регионах же показатель практически не изменился, отметила она.
Падение трафика в регионах не так значительно в том числе благодаря их меньшей зависимости от присутствия иностранных брендов, подчеркнула эксперт.
— В столице, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках самые известные, центральные ТЦ преимущественно делали акцент на присутствии мировых брендов, — отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Закрытых магазинов в субъектах действительно оказалось меньше, поскольку международные компании стараются выйти сначала на рынок столицы, сказал президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко.
Более жизнеспособными оказались не столько именно региональные ТЦ, сколько средние, в том числе в столице, добавила заместитель руководителя направления «Торговые центры» компании «Магазин Магазинов» Оксана Аверкина. Им проще найти альтернативу закрытым арендаторам, чем крупным, пояснила она.
По словам Дмитрия Москаленко, наиболее крупные ТЦ в Москве и регионах чувствуют себя примерно одинаково в связи с закрытыми магазинами. Интересно, что выручка у некоторых работающих ритейлеров выросла до 40%, поскольку перераспределился спрос, сказал он.
— С выручкой, в целом, сейчас все неплохо, но ее динамика разнится в зависимости от профиля арендаторов, — отметила Надежда Цветкова.
К примеру, в сегменте «косметика и парфюмерия» I квартал был успешным за счет 8 марта и ажиотажного спроса в конце февраля на фоне новостей о приостановке поставок, сказала она. Во II квартале в этой категории обороты по России сократились на 20%. В сегменте fashion сейчас временное падение трафика постепенно компенсируется его «перетеканием» в магазины работающих брендов, рассказала Надежда Цветкова.
Незаменимых нет
Сегодня в ТЦ не работают арендаторы, которые суммарно занимают около 7,5 млн кв. м, подсчитали в РСТЦ. Вероятно, что порядка 3 млн «квадратов» окажутся свободными. Это приведет к снижению посещаемости и падению арендных доходов индустрии не менее чем на 15−22%, сказали в организации. Для моллов, которые еще не полностью восстановились от ковидных ограничений 2020−2021 годов, это означает выход на предбанкротное состояние, добавили в союзе.
Как ранее писали «Известия», РСТЦ направили эту информацию в Минпромторг с просьбой оказать содействие в привлечении зарубежных компаний — потенциальных арендаторов торговых площадей.
В Минпромторге «Известиям» сообщили, что уход отдельных иностранных компаний с российского рынка не должен оказать существенного влияния на положение ТЦ в стране.
Приостановившие свою работу ритейлеры, как правило, продолжают исполнять свои обязанности перед арендодателями, подчеркнули в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что в большинстве своем иностранные компании заинтересованы как можно скорее возобновить свою деятельность и прорабатывают для этого различные варианты. Ритейлеры либо договариваются с российским менеджментом, используют доверительное управление, либо продают свои активы независимой организации, добавили в Минпромторге.
— Процесс привлечения новых арендаторов движется — идут переговоры с турками, иранцами и так далее. Это займет от полугода до года, — сказал Дмитрий Москаленко.
РСТЦ подписали соглашение о сотрудничестве с международной торговой компанией «Хуаюэ» из китайской провинции Гуандун, в том числе по привлечению китайских ритейлеров в РФ, писали «Известия».
Сегодня на подъеме все концепции, связанные с российским производством, сказал президент Magic Group, создатель универмагов российских дизайнеров Slava и «Йармарка» Александр Перемятов.
— Это объясняется и логистическими преимуществами и резко возросшей лояльностью покупателей к брендам соотечественников. Тренд устойчивый, он сформирован надолго, — уверен эксперт.
Но пока никаких точных договоренностей с новыми брендами, не присутствовавшими в России до этого, еще нет, сказала Надежда Цветкова. Ушедших арендаторов если и удается заменить, то только российскими компаниями, либо теми иностранными, которые уже присутствуют на рынке, добавила она. Например, по ее данным, Lime и бренды Melon Fashion Group (Zarina, befree, Love Republic и Sela) готовы рассматривать большие площади и открываться на площадках брендов Inditex и H&M.
В Melon Fashion Group намерены использовать все возможности для расширения присутствия своих брендов в России, подтвердили в компании.
«Известия» направили запрос в Lime.
Мария Перевощикова, Вера Кузьмина