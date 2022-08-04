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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ прибегнет к дополнительным мерам для скорейшей девалютизации

Банк России выпустил доклад посвященный развитию финансового рынка в условиях санкций. Среди основных приоритетов регулятор называет восстановление устойчивости финансовых организаций и их участие в структурной трансформации экономики.

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Источник: Reuters

ЦБ отмечает, что блокировка российских активов из-за санкций создает риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро. В таких условиях регулятор намерен ускорять девалютизацию и введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. Нефинансовым организациям рекомендуется перевести доллары и евро в юани и другие дружественные валюты.

Банк России рассматривает различные подходы к работе с заблокированными активами российских резидентов и обязательствами перед резидентами недружественных стран, однако не рассматривает в качестве решения вариант выкупа заблокированных активов, поскольку это чревато масштабной денежной эмиссией.

Регулятор планирует дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты — недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным. Центробанк оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в токсичных валютах.

«Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками “токсичных” валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций», — отмечают авторы доклада.

Банк России намерен содействовать развитию правовых и операционных механизмов, способствующих более равномерному распределению кредитного риска внутри банковского сектора. Для финансирования приоритетных инвестиционных проектов и программ должны использоваться в первую очередь средства государственного бюджета, сказано в документе.

ЦБ подчеркивает необходимость создания условия для перехода к использованию национальных валют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах.

«Учитывая, что возможности использования национальных валют в расчетах зависят от наличия ликвидных валютных и денежных рынков, Банк России готов рассматривать механизмы своего участия на начальных этапах при запуске сегментов торговли национальными валютами на валютном рынке для поддержки ликвидности», — сообщили в Центробанке.

В мае министр финансов Антон Силуанов назвал доллар и евро токсичными валютами для России, поскольку после введения санкций их применение в стране ограничено. В июле он предложил закупать для интервенций валюты дружественных стран. Из-за сокращения операций с долларом и евро растут торги юанем: 22 июля дневной объем торгов китайской валютой впервые в истории превысил показатель по евро.

Дарья Эрозбек

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