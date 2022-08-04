ЦБ прибегнет к дополнительным мерам для скорейшей девалютизации

ЦБ отмечает, что блокировка российских активов из-за санкций создает риски для граждан и бизнеса при использовании доллара США и евро. В таких условиях регулятор намерен ускорять девалютизацию и введет дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро. Нефинансовым организациям рекомендуется перевести доллары и евро в юани и другие дружественные валюты.
Регулятор планирует дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты — недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным. Центробанк оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в токсичных валютах.
«Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками “токсичных” валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций», — отмечают авторы доклада.
Банк России намерен содействовать развитию правовых и операционных механизмов, способствующих более равномерному распределению кредитного риска внутри банковского сектора. Для финансирования приоритетных инвестиционных проектов и программ должны использоваться в первую очередь средства государственного бюджета, сказано в документе.
«Учитывая, что возможности использования национальных валют в расчетах зависят от наличия ликвидных валютных и денежных рынков, Банк России готов рассматривать механизмы своего участия на начальных этапах при запуске сегментов торговли национальными валютами на валютном рынке для поддержки ликвидности», — сообщили в Центробанке.
В мае министр финансов Антон Силуанов назвал доллар и евро токсичными валютами для России, поскольку после введения санкций их применение в стране ограничено. В июле он предложил закупать для интервенций валюты дружественных стран. Из-за сокращения операций с долларом и евро растут торги юанем: 22 июля дневной объем торгов китайской валютой впервые в истории превысил показатель по евро.