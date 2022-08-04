Песков опроверг слова о нежелании «Газпрома» забирать турбину для «Северного потока»

В среду «Газпром» заявил, что поставка двигателя для «Северного потока» в настоящее время невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, а также в результате нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens. Представителю Кремля задали вопрос, означает ли это, что компания отказывается от приема турбины, или же она продолжает ждать необходимых условий.
«Нет, “Газпром” очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не “Газпром” вводил санкции», — заметил Песков в ответ. «В данном случае для “Газпрома” важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что ЕС «может говорить одно, но есть Великобритания». «А сервисное, техническое обслуживание этих турбин на постоянной основе осуществляет британская “дочка” компании Siemens по британскому праву, в британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении “Газпрома” и в отношении нашей страны, “Газпром” просто должен застраховать себя, свою собственность. А эта турбина является собственностью “Газпрома”, — указал Песков.
Одна из них — сделанная в Канаде компанией Siemens Energy — была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.
25 июля «Газпром» сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.