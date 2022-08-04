Редкие морские млекопитающие научились избегать рыболовных сетей Это убережет и без того немногочисленную популяцию от вымирания.
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
100Названы 100 финалистов конкурса WildArt Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
14:20 (мск), источник: ТАСС

Песков опроверг слова о нежелании «Газпрома» забирать турбину для «Северного потока»

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. «Газпром» хотел бы получить обратно отремонтированную турбину для «Северного потока», но ему важно увидеть юридическое подтверждение, что она не находится под санкциями. Словесных заверений от Евросоюза в данном случае недостаточно, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

В среду «Газпром» заявил, что поставка двигателя для «Северного потока» в настоящее время невозможна из-за санкций Канады, ЕС, Великобритании, а также в результате нарушения контрактных обязательств со стороны Siemens. Представителю Кремля задали вопрос, означает ли это, что компания отказывается от приема турбины, или же она продолжает ждать необходимых условий.

«Нет, “Газпром” очень хотел бы получить эту турбину. Но ведь не “Газпром” вводил санкции», — заметил Песков в ответ. «В данном случае для “Газпрома” важно получить юридические документы, в которых говорится о том, что эта турбина не санкционирована. Просто слов в данном случае абсолютно недостаточно», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что ЕС «может говорить одно, но есть Великобритания». «А сервисное, техническое обслуживание этих турбин на постоянной основе осуществляет британская “дочка” компании Siemens по британскому праву, в британской юрисдикции. Поэтому, конечно, в данном случае на фоне тех санкций, которые введены в отношении “Газпрома” и в отношении нашей страны, “Газпром” просто должен застраховать себя, свою собственность. А эта турбина является собственностью “Газпрома”, — указал Песков.

С 27 июля «Северный поток», по которому газ поставляется из России в Европу, задействован примерно на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы двух газовых турбин.

Одна из них — сделанная в Канаде компанией Siemens Energy — была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель вначале отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.

25 июля «Газпром» сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции «Портовая» из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта. Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Они были настолько испуганы фильмом, что немедленно отправили его в спецслужбы Франции для консультации"
"Собственно, сама надпись свидетельствует о том отношении, которое было у американского народа к русским"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта