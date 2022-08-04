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17:55 (мск), источник: Секрет Фирмы

В список товаров для параллельного импорта добавили новые бренды

Российский Минпромторг исключил из списка параллельного импорта запчасти французского автоконцерна Renault, но добавил в него другие бренды. Приказ ведомства опубликовали на официальном портале правовой информации. Решение связано с тем, что отечественный «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания марки, включая торговлю запчастями.

Источник: РИА "Новости"

В то же время в перечень включили другие бренды, такие как Castrol, Liqui Moly, Datsun и Alienware.

Кроме того, из перечня убрали раздел с шёлком, шерстью, хлопком и прочими растительными текстильными волокнами. Там же были бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, химические нити, химические волокна.

Власти пояснили, что сейчас на рынке есть широкий круг российских аналогов. Указанная продукция зарубежных брендов пока в достаточном количестве, а также есть товары из дружественных стран.

Также в перечень товаров для параллельного импорта включили парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее были в списке исключений. Власти объяснили изменения недостаточными поставками товаров этих брендов в торговые сети.

Ведомство также включило в список реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака.

«Перечень дополнен брендом Miltenyi Biotec <…>, что позволит осуществлять поставки необходимых реагентных наборов для работы медицинского оборудования данного бренда, которое используется в ФГБУ “НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва”, ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова” и “НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой”», — указали в Минпромторге.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России отменят, когда будет понимание, что аналогичной российской продукции достаточно. По его словам, первое сокращение списка товаров для параллельного импорта произойдёт уже скоро.

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