В список товаров для параллельного импорта добавили новые бренды

В то же время в перечень включили другие бренды, такие как Castrol, Liqui Moly, Datsun и Alienware.
Кроме того, из перечня убрали раздел с шёлком, шерстью, хлопком и прочими растительными текстильными волокнами. Там же были бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи, химические нити, химические волокна.
Также в перечень товаров для параллельного импорта включили парфюмерно-косметическую продукцию брендов Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase, которые ранее были в списке исключений. Власти объяснили изменения недостаточными поставками товаров этих брендов в торговые сети.
Ведомство также включило в список реагенты и расходные материалы к оборудованию для лечения рака.
«Перечень дополнен брендом Miltenyi Biotec <…>, что позволит осуществлять поставки необходимых реагентных наборов для работы медицинского оборудования данного бренда, которое используется в ФГБУ “НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва”, ФГБУ “НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова” и “НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой”», — указали в Минпромторге.
Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что параллельный импорт в России отменят, когда будет понимание, что аналогичной российской продукции достаточно. По его словам, первое сокращение списка товаров для параллельного импорта произойдёт уже скоро.