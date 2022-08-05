В Минэкономразвития спрогнозировали рост безработицы осенью

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений», — отмечает Решетников.
Министр добавил, что сейчас российские предприятия максимально стараются поддержать собственных сотрудников. Государство также выделило большой объем средств, призванных поддержать отрасли, и модифицировало множество механизмов с целью удержания рабочих мест.
Количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Также число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200 до 131 900.
Согласно докладу экспертов НИУ ВШЭ «Композитные индикаторы занятости в базовых отраслях экономики России: ожидаемый фокус перемен на рынке труда в III квартале 2022 г.», менеджеры российских компаний продолжат нанимать сотрудников в ближайшие 3−4 месяца, хотя и не так активно, как в 2021 г. Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) в 2022 г. показал почти те же значения, что и в 2021 г. с разницей в 0,5 п. п.