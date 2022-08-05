Тест: Хорошо ли вы знакомы с достопримечательностями СочиПредлагаем вам проверить память или интуицию, вдохновиться видами курорта и, возможно, записать парочку достопримечательностей, которые наверняка стоит посетить в Сочи
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
16Церемония прощания с Пьером Нарциссом
Спецоперация на Украине
11:07 (мск), источник: Ведомости

В Минэкономразвития спрогнозировали рост безработицы осенью

В Министерстве экономического развития России заявили, что ожидают рост безработицы осенью, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра Максима Решетникова. Несмотря на это, ситуация на рынке труда контролируемая, заявил он.

Источник: Агентство «Москва»

«У нас действительно второй месяц подряд по стране безработица держится на рекордно низких значениях — 3,9%. В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий мы видим, что есть рост неполной занятости — такие индикаторы, за которыми нужно внимательно смотреть. Думаем, что осенью мы, к сожалению, отойдем от этих рекордно низких значений», — отмечает Решетников.

Министр добавил, что сейчас российские предприятия максимально стараются поддержать собственных сотрудников. Государство также выделило большой объем средств, призванных поддержать отрасли, и модифицировало множество механизмов с целью удержания рабочих мест.

2 августа Решетников заявил, что безработица в России держится на рекордно низких значениях (3,9%) уже второй месяц, однако ряд признаков вызывают беспокойство в правительстве. Министр не уточнил, о каких признаках идет речь, однако заявил, что успокаиваться ни в коем случае нельзя.

Количество зарегистрированных безработных россиян с 23 по 30 мая выросло на 11 500 до 686 400 человек, говорила вице-премьер Татьяна Голикова. Также число россиян, которые работают неполный рабочий день или рабочую неделю, увеличилось на 2700 и достигло 130 200 человек. Число сотрудников в режиме простоя выросло на 1200 до 131 900.

Согласно докладу экспертов НИУ ВШЭ «Композитные индикаторы занятости в базовых отраслях экономики России: ожидаемый фокус перемен на рынке труда в III квартале 2022 г.», менеджеры российских компаний продолжат нанимать сотрудников в ближайшие 3−4 месяца, хотя и не так активно, как в 2021 г. Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) в 2022 г. показал почти те же значения, что и в 2021 г. с разницей в 0,5 п. п.

 Отчет об утечке персональных данных станет обязательным
Климатическая стратегия для новых условий
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта