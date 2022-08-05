16:23 (мск), источник: ТАСС
Минтруда США сообщило о сокращении безработицы до 3,5%
Согласно статистике ведомства, в прошлом месяце в американской экономике было создано 528 тыс. новых рабочих мест.
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ВАШИНГТОН, 5 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в Соединенных Штатах понизился в июле до 3,5%. Такие данные обнародовало в пятницу Министерство труда США.
Согласно его статистике, в прошлом месяце в американской экономике было создано 528 тыс. новых рабочих мест. Тенденция укрепления рынка труда фиксировалась в отчетный период в экономике США широко, «направлялась приростом в сферах досугового и гостиничного бизнеса, оказания профессиональных и деловых услуг, а также здравоохранения», отмечает министерство. По его свидетельству, показатели как занятости, так и безработицы в отраслях экономики вне сельского хозяйства США «вернулись на уровни февраля 2020 года, предшествовавшие пандемии».
В июне безработица в США составляла 3,6%.