Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул вице-премьер. Он напомнил, что сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.
Новак также сообщил, что лидеры стран обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сфер.
«Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям», — сказал вице-премьер.