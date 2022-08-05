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20:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями

Об этом президент России Владимир Путин договорился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Александра Новака.

Источник: Reuters

«Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений», — подчеркнул вице-премьер. Он напомнил, что сейчас Россия ежегодно экспортирует в Турцию около 26 миллиардов кубометров газа.

Новак также сообщил, что лидеры стран обсудили финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сфер.

«Сегодня в рамках переговоров были достигнуты очень важные решения, которые, по сути дела, выходят на новый уровень развития наших отношений в торговле, в экономике и практически по всем отраслям», — сказал вице-премьер.

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