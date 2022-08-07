Товарооборот Китая и России вырос на 29%

Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт Китая в РФ в январе — июле вырос на 5,2%, до $36,27 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,8%, до $61,45 млрд.
Только в июле объем торговли между двумя странами составил $16,79 млрд. Экспорт Китая достиг $6,77 млрд, импорт — $10,02 млрд.
Власти России и Китая поставили задачу довести объем двусторонней торговли до $200 млрд в год. В июне заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил, что годовой товарооборот России и Китая может достигнуть $200 млрд раньше намеченного срока, уже к концу 2022 года.
По итогам 2021 года объем двусторонней торговли вырос на 35,8%, до $146,88 млрд.
По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая за первые семь месяцев этого года вырос на 10,4% в годовом исчислении, до $3,643 трлн.
Как следует из документа на сайте ведомства, экспорт вырос на 14,6%, до 2,063 трлн долларов. Импорт увеличился на 5,3%, до 1,58 трлн долларов.
Только в июле объем внешней торговли Китая составил $564,66 млрд. Экспорт достиг $332,96 млрд, импорт составил $231,7 млрд.
По итогам 2021 года внешний товарооборот КНР вырос на 30,3%, до $6,05 трлн.