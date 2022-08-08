Латвия возобновила импорт российского газа

Голубое топливо попадает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в Эстонии.
Это также подтверждает схема поступления газа на сайте латвийского оператора Conexus Baltic Grid.
Россия с 1 апреля перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран. После этого поставки через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз — в конце июля, следует из данных платформы.
Парламент Латвии 14 июля принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Власти заявляли, что обойдутся без российского газа, при этом уже в конце июля стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у «Газпрома», а у другого поставщика, и расплачивается в евро.
Согласно отчету «Газпрома», в 2020 году экспорт голубого топлива в Латвию составил 1,6 миллиарда кубометров, а в 2019-м — 1,7 миллиарда.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 миллионов кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа.