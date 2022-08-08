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20:01 (мск), источник: © РИА Новости

Латвия возобновила импорт российского газа

РИГА, 8 авг — РИА Новости. Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный «Газпромом» в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных на платформе Entsog.

Источник: © РИА Новости

Голубое топливо попадает к латвийским потребителям по магистральному трубопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» в Эстонии.

Согласно информации на сайте Entsog, сейчас через эту станцию поступает около четырех миллионов кубометров в сутки.

Это также подтверждает схема поступления газа на сайте латвийского оператора Conexus Baltic Grid.

Россия с 1 апреля перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран. После этого поставки через точку «Лухамаа» не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз — в конце июля, следует из данных платформы.

Парламент Латвии 14 июля принял поправки к закону об энергетике, запрещающие импорт топлива из России с 1 января 2023 года. Власти заявляли, что обойдутся без российского газа, при этом уже в конце июля стало известно, что Latvijas gāze возобновила закупки — но не у «Газпрома», а у другого поставщика, и расплачивается в евро.

Согласно отчету «Газпрома», в 2020 году экспорт голубого топлива в Латвию составил 1,6 миллиарда кубометров, а в 2019-м — 1,7 миллиарда.

Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) «Лухамаа» (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 миллионов кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа.

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