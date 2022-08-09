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10:50 (мск), источник: RTVi

IKEA завершит онлайн-распродажу в России 15 августа

Онлайн-распродажа товаров IKEA, которая началась в июле после объявления компании об уходе из России, завершится 15 августа. Об этом сообщается на сайте компании.

Источник: AP 2022

«15 августа 2022 года в 20:00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также на возврат и обмен товаров», — говорится в сообщении.

В IKEA добавили, что все заказы, оформленные до окончания распродажи, будут обработаны и доставлены в течение августа и сентября.

IKEA запустила онлайн-распродажу товаров 5 июля. Почти сразу сайт компании упал из-за большого числа покупателей. С 12 июля компания ввела онлайн-очередь для покупок, а затем ограничила время для покупки товаров 15 минутами. 15 июня IKEA объявила об уходе из России. Магазины компании не работают с начала марта. В июле Роструд предупредил IKEA об ответственности за нарушение прав работников.

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