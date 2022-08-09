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12:11 (мск), источник: © РИА Новости

Два судна с продовольствием вышли из порта в Черноморске, заявили в Киеве

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Два судна с грузом продовольствия вышли в Черное море в Одесской области в рамках «стамбульской сделки», сообщило Министерство инфраструктуры Украины в соцсетях.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня два судна вышли из порта “Черноморск” с общим объемом груза 70 тысяч тонн», — указали в ведомстве.

Суда направляются в Турцию и Южную Корею, они перевозят кукурузу и другие продовольственные товары.

Поставки украинской сельхозпродукции по морю стали возможны после того, как представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали пакет из двух документов. Первый содержит обязательства ООН по снятию различных ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй устанавливает предложенный Россией алгоритм безопасного вывоза украинской сельхозпродукции из трех портов на Черном море по гуманитарному коридору.

По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение «продуктовой сделки» позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.

Справка
Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знатьООН надеется, что подписанные документы помогут стабилизировать цены на продовольствие и предотвратить голод в беднейших странах. Экспорт зерна ранее остановился из-за блокировки портов Украины после начала боевых действий
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