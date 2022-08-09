Украина остановила транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

Ранее об остановке прокачки российской нефти через Украину сообщил источник РИА Новости.
«Действительно, “Укртранснафта” полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке “Дружбы” 4 августа в 6.10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», — сказал Демин.
Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. «Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО “Транснефть”. Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — объяснил Демин.
Таким образом, «Укртранснафта» прекратила оказание услуг по транспортировке нефти в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. «О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и “Укртранснафту”, — заключил он.