Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» возобновились

По информации Transpetrol, поставки в Чехию еще не возобновлены, а НПЗ Slovnaft ждет возобновления поставок в Венгрию в четверг.
«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода “Дружба” поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию “Будковце”. В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе», — сказал пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар (цитата по «РИА Новости»).
Ранее «Транснефть» начала прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии.
9 августа стало известно, что украинская госкомпания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» с 4 августа. «Транснефть» сообщила, что не смогла оплатить услуги транзита. «Укртранснафта» вернула платеж обратно в Газпромбанк и объяснила это вступившим в силу седьмым пакетом санкций Евросоюза. Slovnaft и MOL сообщили, что «на уровне банка возникли технические проблемы в связи с оплатой с российской стороны».