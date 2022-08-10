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19:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» возобновились

Словакия начала получать российскую нефть по газопроводу «Дружба», топливо уже в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора словацкого участка нефтепровода Transpetrol. В братиславском нефтеперерабатывающем заводе компании Slovnaft также сообщили, что нефть уже поступает на территорию страны, на комбинате появится в четверг утром.

Источник: Reuters

По информации Transpetrol, поставки в Чехию еще не возобновлены, а НПЗ Slovnaft ждет возобновления поставок в Венгрию в четверг.

«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода “Дружба” поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию “Будковце”. В четверг утром мы ожидаем ее на комбинате Slovnaft в Братиславе», — сказал пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «Транснефть» начала прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Словакии и Венгрии.

9 августа стало известно, что украинская госкомпания «Укртранснафта» прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» с 4 августа. «Транснефть» сообщила, что не смогла оплатить услуги транзита. «Укртранснафта» вернула платеж обратно в Газпромбанк и объяснила это вступившим в силу седьмым пакетом санкций Евросоюза. Slovnaft и MOL сообщили, что «на уровне банка возникли технические проблемы в связи с оплатой с российской стороны».

Юлия Абугалиева

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