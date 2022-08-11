Evraz выставила на продажу заводы в США и Канаде

Как сообщили в Evraz, продажа позволит раскрыть стоимость дивизиона в качестве независимой компании. В настоящее время собираются заявки на приобретение — по лицензии, выданной Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI).
В дальнейшем могут потребоваться одобрение сделки и оценка его соответствия действующим санкционным ограничениям. Помимо этого необходимо одобрение со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI.
Evraz является вертикально интегрированной компанией с производственными активами в России, США и Канаде. По объёмам производства она входит в список крупнейших производителей стали в мире. В 2021 году Evraz снизила выпуск стали на 0,4% до 13,57 млн тонн.
Лайф сообщал ранее, что бизнесмен Роман Абрамович переоформил свою долю в Evraz с офшорной фирмы Greenleas International Holdings Ltd на себя. В сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже отмечалось, что предприниматель являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую.