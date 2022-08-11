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10:54 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили повысить МРОТ в два раза

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР планируют внести на рассмотрение Госдумы законопроект о почти двукратном повышении минимального размера оплаты труда, документ опубликовали в думской базе данных.

Источник: © РИА Новости

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц», — говорится в тексте.

Сегодня МРОТ в России составляет 15 279 рублей.

Как утверждают авторы инициативы, такой шаг поможет сгладить последствия инфляции и снизить уровень бедности населения.

По расчетам депутатов, на двукратное повышение показателя потребуется 1,16 триллиона рублей.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению замруководителя фракции ЛДПР Ярослава Нилова, пересмотреть размер минимальной оплаты труда необходимо именно сейчас — в момент подготовки бюджета на следующий год. Депутат напомнил, что несколько лет назад приняли решение о расчете МРОТ по медианной методике, однако из-за нестабильной экономической ситуации осуществить это не удается.

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