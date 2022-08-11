Coca-Cola оценила убытки от ухода из России в $195 млн

По прогнозам компании, операционная прибыль на 2022 г. составит от 740 до 820 млн евро из-за меньшего присутствия в России и инфляционных проблем. Помимо этого Coca-Cola заявила, что исчерпала свои запасы и прекратила производство и продажу продукции в России, которая когда-то была ее крупнейшим рынком.
8 марта компания объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» — сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
В июне уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
Среди возможных причин — увеличение продавцов этих напитков на маркетплейсе: их число выросло в три раза по сравнению с мартовскими показателями и в шесть — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.