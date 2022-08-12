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08:46 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензию у «Кросна-банка»

Банк России с 12 августа отозвал лицензию у «Кросна-банка». По размеру активов эта финансовая организация занимала 290 место среди российских банков.

Источник: Агентство «Москва»

Как говорится в сообщении регулятора, лицензия у «Кросна-банка» была отозвана в соответствии с двумя положениями. Во-первых, по версии ЦБ, финорганизация на протяжении года регулярно нарушала законы о банковской деятельности и нормативы ЦБ.

Во-вторых, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ЦБ сообщил, что «Кросна-Банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому вклады вернутся вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.

В заявлении говорится, что «Кросна-банк» устойчиво «операционно убыточен» с 2019 года, в связи с чем ЦБ направлял банку «предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков».

Кроме того, как сообщил ЦБ, банк совершал сделки, «обеспечивающие искусственное поддержание величины капитала для формального соблюдения пруденциальных норм деятельности». По версии регулятора, «Кросна-банк» проводил подозрительные операции, направленные на вывод денежных средств за рубеж.

По информации на сайте ЦБ, «Кросна-банк» получил регистрацию в 1993 году. Его уставной капитал оценивался в 155 млн руб. Основным источником фондирования выступают вклады физических лиц.

Анастасия Ларина

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