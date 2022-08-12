ЦБ представил свой прогноз развития экономики на ближайшие три года

Главной целью денежно-кредитной политики в докладе называется поддержание инфляции вблизи 4%. По оценкам ЦБ, с учетом структурной перестройки экономики выход на этот показатель потребует более полутора лет и завершится в 2024 году. Для его достижения Банк России будет корректировать ключевую ставку.
ЦБ напомнил, что после повышения ключевой ставки до 20% в феврале к концу июля ключевая ставка была снижена до 8,0% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022-го.
Средние значения ключевых экономических показателей на ближайшие три года по «Базовому сценарию»:
Помимо «Базового сценария» доклад ЦБ содержит негативный сценарий — «Глобальный кризис». Он предполагает усиление фрагментации мирового рынка и включает несколько рисков: устойчиво высокую инфляцию в мире и, как следствие, рецессию, а также дополнительные санкции против России.
По этому сценарию годовой ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022-м, в 2024-м падение продолжится; небольшой рост ВВП будет возможен только в 2025 году (около 1%). По этому сценарию на фоне ослабления рубля инфляция в 2023 году вырастет до 13−16%. В связи с этим ЦБ «существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне».
Доклад также содержит позитивный сценарий — «Ускоренная адаптация». Он предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям. Согласно ему, в 2024—2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке 5,0−6,0% годовых.