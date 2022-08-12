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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ представил свой прогноз развития экономики на ближайшие три года

Банк России опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023−2025 годы». В документе представлены три сценария развития экономики на ближайшие три года по основным показателям: «Базовый сценарий», «Ускоренная адаптация» и «Глобальный кризис».

Источник: Агентство «Москва»

Главной целью денежно-кредитной политики в докладе называется поддержание инфляции вблизи 4%. По оценкам ЦБ, с учетом структурной перестройки экономики выход на этот показатель потребует более полутора лет и завершится в 2024 году. Для его достижения Банк России будет корректировать ключевую ставку.

ЦБ напомнил, что после повышения ключевой ставки до 20% в феврале к концу июля ключевая ставка была снижена до 8,0% годовых. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022-го.

Средние значения ключевых экономических показателей на ближайшие три года по «Базовому сценарию»:

  • ключевая ставка в 2023 году прогнозируется на уровне 6,5−8,5%, в 2024-м — 6−7%, к 2025-му — 5−6%;
  • ВВП в 2022 году будет отрицательным (от −6% до −8%), как и в 2023-м (от −4% до −6%), в 2024 году показатель достигнет положительного значения — 1,5−2,5%, такой же уровень прогнозируется на 2025 год;
  • инфляция в 2022 году будет на уровне 12−15%, в 2023-м — 5−7%, в 2024 и 2025 годах — 4%.

Помимо «Базового сценария» доклад ЦБ содержит негативный сценарий — «Глобальный кризис». Он предполагает усиление фрагментации мирового рынка и включает несколько рисков: устойчиво высокую инфляцию в мире и, как следствие, рецессию, а также дополнительные санкции против России.

Сочетание этих рисков может привести к глобальному кризису, сопоставимому с кризисом 2007−2008 годов.

По этому сценарию годовой ВВП в 2023 году сократится сильнее, чем в 2022-м, в 2024-м падение продолжится; небольшой рост ВВП будет возможен только в 2025 году (около 1%). По этому сценарию на фоне ослабления рубля инфляция в 2023 году вырастет до 13−16%. В связи с этим ЦБ «существенно повысит ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и будет поддерживать ее на повышенном уровне».

Доклад также содержит позитивный сценарий — «Ускоренная адаптация». Он предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям. Согласно ему, в 2024—2025 годах годовая инфляция будет оставаться вблизи 4% при ключевой ставке 5,0−6,0% годовых.

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Анастасия Ларина

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