Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит

«Украинская сторона подтвердила получение платежа», — сказал он.
Как пояснил представитель «Транснефти», дополнительный объем по «Дружбе» для поставок в Чехию прокачиваться не будет, Словакия и Чехия перераспределят поступающее сейчас топливо между собой. То есть поменяется лишь схема учета нефти, которая поступает в Словакию на нефтеперекачивающую станцию «Будковице».
«Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, так как «Транснефть» не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
Впоследствии венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской компанией о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге топливо пошло в Словакию в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.
Впоследствии пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил РИА Новости, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок, пересмотрел свое решение и принял документы. В Чехии ожидают возобновление поставок топлива по южной ветке трубопровода «Дружба» в пятницу или субботу.