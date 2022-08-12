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15:24 (мск), источник: © РИА Новости

Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. «Укртранснафта» получила деньги за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», сообщил РИА Новости советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Украинская сторона подтвердила получение платежа», — сказал он.

Как пояснил представитель «Транснефти», дополнительный объем по «Дружбе» для поставок в Чехию прокачиваться не будет, Словакия и Чехия перераспределят поступающее сейчас топливо между собой. То есть поменяется лишь схема учета нефти, которая поступает в Словакию на нефтеперекачивающую станцию «Будковице».

«Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию, так как «Транснефть» не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

Впоследствии венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской компанией о возобновлении поставок после того, как сами заплатили транзитные платежи. В итоге топливо пошло в Словакию в среду, а в Венгрию — в ночь на четверг.

Впоследствии пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар заявил РИА Новости, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок, пересмотрел свое решение и принял документы. В Чехии ожидают возобновление поставок топлива по южной ветке трубопровода «Дружба» в пятницу или субботу.

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