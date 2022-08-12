Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Чехию возобновились

«Поставки российской нефти по южной ветке нефтепровода “Дружба” на чешскую территорию были восстановлены в 20:00 по центральноевропейскому времени [21:00 мск]», — отмечается в сообщении.
«Снабжение нефтью чешских нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется бесперебойно по [установленному] плану», — подчеркнула компания.
В пятницу агентство Reuters информировало, что оплата за транзит нефти по южной ветке «Дружбы» поступила украинской стороне через один из европейских банков. Как сообщил агентству источник, платеж был разблокирован голландским ING, однако сам банк это не прокомментировал.
Нефть по «Дружбе» уже поступает в Словакию и Венгрию. Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил в среду, что остановка прокачки энергосырья по трубопроводу была вызвана техническими проблемами.