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10:20 (мск), источник: Ведомости

S&P и Fitch сочли реструктуризацию долга Украины дефолтом

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P в пятницу понизили долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт) и RD (ограниченный дефолт), пишет Reuters. Ранее инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. на сумму $19,6 млрд. Агентства считают проблемной реструктуризацию долга страны.

Источник: РИА "Новости"

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до «SD/SD» с «CC/C». Агентство считает проблемной реструктуризацию долга страны.

«Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту», — говорится в сообщении S&P.

По мнению агентства, вызванные боевыми действиями на Украине макроэкономический и фискальный стресс может ослабить способность правительства оставаться в курсе своих долговых обязательств в национальной валюте. S&P понизило рейтинг в национальной валюте с B-/B до CCC+/C.

Fitch также понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте до «RD» с «C», поскольку считает отсрочку выплаты долга завершением обмена проблемного долга, говорится на сайте агентства. Агентство сохранило рейтинг в национальной валюте на уровне CCC-.

10 августа Bloomberg со ссылкой на украинский Минфин сообщил, что инвесторы согласились отсрочить выплаты Украины по внешнему долгу до 2024 г. Речь идет о 75% задолженности Украины на сумму $19,6 млрд. Данный шаг поддержали ключевые партнеры Киева, в частности США и Международный валютный фонд.

Отсрочка платежей позволит стране сохранить $5,8 млрд, отмечало агентство. Держатели облигаций «Укравтодора» и «Укрэнерго» также одобрили отсрочку платежей.

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