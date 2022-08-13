Подлодка «Алроса» готовится выйти в Черное море для испытаний

Ремонт и модернизация «Алросы» в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что «Алроса» обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.
На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик «Железняков», в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.
Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино».
Дизель-электрическую подлодку «Алроса», которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.