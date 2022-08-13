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11:05 (мск), источник: РИА Новости

Подлодка «Алроса» готовится выйти в Черное море для испытаний

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг — РИА Новости. Отремонтированная и модернизированная в Севастополе дизель-электрическая подводная лодка «Алроса» готовится к выходу в море для заводских ходовых испытаний, после которых планируется передача субмарины флоту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев.

Источник: РИА "Новости"

Ремонт и модернизация «Алросы» в Севастополе были завершены в мае, лодка прошла швартовые испытания. Директор завода Павел Флоря ранее отмечал, что «Алроса» обрела новые боевые и технические возможности. В июле лодка прошла первый и второй этапы заводских испытаний и вернулась в Севастополь для устранения выявленных замечаний.

«На завершающей ремонт на заводе подводной лодке “Алроса” идет подготовка к переднему этапу заводских ходовых испытаний. Устраняются замечания, выявленные в ходе предыдущих выходов в море, работы идут в соответствие с планом».

сказал Горбачев

На 13-м судоремонтном заводе заканчивает доковый ремонт морской тральщик «Железняков», в доковом комплексе находятся несколько кораблей и судов, планируется постановка в док новых объектов, отметил собеседник агентства.

Модернизация ставит субмарину в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, сообщали ранее в пресс-службе завода. В период с 2014 по 2016 годы в состав 4-й бригады последовательно вошли шесть новых подлодок, оснащенных в том числе современным ракетным вооружением: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород», «Колпино».

Дизель-электрическую подлодку «Алроса», которая до 2013 года длительное время была единственной действующей подводной лодкой ЧФ, поставили на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в 2014 году.

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