«Газпром» начал поставки в Венгрию сверх установленных контрактов

«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам», — отметил представитель ведомства.
По его словам, в нынешних условиях приобретение такого количества газа невозможно без российских источников. Стороны пришли к соглашению после визита министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву.
Менцер также заметил, что Венгрия опережает график заполнения хранилищ, и «в нормальные годы было бы достаточно заполненности на 32% и более, особенно с учетом того, что в среднем по Европе этот показатель ниже 20%», однако текущие меры вызваны кризисной энергетической ситуацией в Европе.
Ранее в июле венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных объемов для заполнения ПХГ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС «Пакш» и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Министр также встречался с вице-премьерами Денисом Мантуровым и Александром Новаком.