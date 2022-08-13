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15:01 (мск), источник: © РИА Новости

«Газпром» начал поставки в Венгрию сверх установленных контрактов

БУДАПЕШТ, 13 авг — РИА Новости. «Газпром» начал поставлять топливо в Венгрию по «Турецкому потоку» сверх установленных контрактов, ежедневный дополнительный объем до конца августа составит 2,6 миллиона кубометров и стороны уже ведут переговоры по графику на сентябрь, заявил госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Источник: Reuters

«Правительство Венгрии ранее приняло решение о закупке примерно 700 миллионов кубометров природного газа в дополнение к уже законтрактованным объемам», — отметил представитель ведомства.

По его словам, в нынешних условиях приобретение такого количества газа невозможно без российских источников. Стороны пришли к соглашению после визита министра иностранных дел Петера Сийярто в Москву.

Менцер также заметил, что Венгрия опережает график заполнения хранилищ, и «в нормальные годы было бы достаточно заполненности на 32% и более, особенно с учетом того, что в среднем по Европе этот показатель ниже 20%», однако текущие меры вызваны кризисной энергетической ситуацией в Европе.

Ранее в июле венгерское правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных объемов для заполнения ПХГ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС «Пакш» и урезание льготной программы коммунальных платежей.

Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым. Министр также встречался с вице-премьерами Денисом Мантуровым и Александром Новаком.

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