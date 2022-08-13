В Ленобласти приготовили самый большой в России бутерброд длиной почти 48 м

«Ленинградская область будет развиваться в направлении крупных предприятий. Отдельное внимание уделяем фермерам, сегодня они сделали бутерброд длинной 47 м 95 см. 47- в честь региона и 95 это столько лет исполнилось Ленинградской области в этом году. Он стал самым крупным в России. После приготовления в течение нескольких минут его не стало, все желающие посетители чемпионата смогли угоститься. Фермеры научились работать, у них есть достаточно большой спрос, и они сегодня могут реализовывать свою продукцию», — сказал он.
По словам Малащенко, идея создания такого бутерброда принадлежит самим фермерам, поскольку бутерброд является самим популярным способом утолить голод, когда они работают на полях.
Девятый открытый чемпионат России по пахоте проходит одновременно с региональной выставкой-ярмаркой «Аграрная неделя Ленинградской области» в период с 7 по 14 августа 2022 года, на территории АО «Племенной завод Приневское» — Ленинградская область, Всеволожский район, поселок имени Свердлова. В чемпионате участвуют 60 механизаторов из 40 субъектов России, а также Республик Беларусь и Кыргызстан.