Эксперт сообщил, что в России в 2022 году прогнозируется рекордный урожай зерновых

«Рекордно высокий, около 145 млн тонн всего, а пшеницы — 95 млн [тонн]. Это будет абсолютный рекорд», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о прогнозируемом урожае зерновых в РФ.
Говоря о возможных рисках для урожая, директор института отметил позднюю уборку. Из-за возможного ухудшения погоды в регионах Центральной России и Поволжья аграрии могут потерять часть урожая, кроме того, возможно снижение его качества.
По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн тонн. При этом оценка урожая пшеницы составила 76 млн тонн, в том числе озимой пшеницы было собрано 53 млн тонн. В конце июля министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщал, что Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в РФ в 2022 году на уровне 130 млн тонн, отметив, что это станет «одним из лучших результатов в истории страны».
Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран мира. С начала года мировые цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Как было отмечено на заседании Совбеза ООН 21 мая, ситуация оказалась хуже, чем в кризисных 2007−2008 годах.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что продовольственный кризис в мире возник задолго до начала специальной военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. Лавров подчеркнул, что сегодняшняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.